2022/07/15 | 20:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، أن مؤتمر جدة سيناقش أفاق التعاون في ملفات الطاقة والتغير المناخي.وقال الكاظمي في مؤتمر صحفي قبل توجهه إلى السعودية تابعه /المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي: أتمنى من الأطراف السياسية استثمار المبادرة التي أطلقها السيد الصدر المركز الخبري الوطني.

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