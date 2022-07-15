رغم الحديث عن

2022/07/15 | 20:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صافح الرئيس الأمريكي جو بايدن، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، قبل لقائهما معًا الجمعة في قصر السلام، وذلك بعد أن اكتفى بالسلام بـ"القبضة" على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

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