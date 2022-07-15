2022/07/15 | 20:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي السعودي الرئيس الأمريكي جو بايدن وهو يصافح ولي العهد...

ظهرت المقالة بايدن يصافح محمد بن سلمان بقبضة اليد خلال زيارته للسعودية أولاً على المسلة.

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