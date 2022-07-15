بايدن يشارك في

2022/07/15 | 20:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، في "جلسة عمل" وزارية ترأسها من الجانب السعودي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

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