شاهد سير بايدن بجانب محمد بن سلمان قبيل مصافحة العاهل السعودي في قصر السلام

2022/07/15 | 20:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بمدينة جدة السعودية.وظهر بايدن وهو يسير بجانب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قبيل مصافحته للعاهل السعودي.

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