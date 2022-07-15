2022/07/15 | 20:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت سجلات محكمة امريكية، اليوم الجمعة، أن قاضية ستعقد جلسة يوم الثلاثاء المقبل للاستماع للدفوع الخاصة بطلب شركة تويتر النظر في دعوى أقامتها ضد إيلون ماسك.وكانت “تويتر” قد رفعت دعوى ضد إيلون ماسك لإلزامه بالاتفاق الذي توصلت إليه معه لشراء منصتها للتواصل الاجتماعي بمبلغ 44 مليار دولار.

وحددت القاضية كاثلين ماكورماك مستشارة محكمة ديلاوير العليا “جلسة مدتها 90 دقيقة تبدأ في الساعة الحادية عشرة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في ويلمينجتون للنظر في القضية”.

التالي

منذ 3 ساعات

فيسبوك” تسمح للمستخدمين بإنشاء حسابات متعددة عبر تطبيقها

منذ 4 ساعات

دراسة تكشف علامة تحذيرية للإصابة بالسكتة الدماغية

منذ 21 ساعة

“قاتل آيفون” يظهر رسميا

منذ 21 ساعة

كم من الوقت يستغرق الباراسيتامول ليبدأ مفعوله؟

منذ 22 ساعة

دراسة تحذر ..



الإنسانية تواجه الانقراض

منذ 23 ساعة

كيف يؤثر السمع على صحة الدماغ؟

منذ 23 ساعة

فنانة سورية تدخل موسوعة غينيس

منذ 23 ساعة

بالصور..



رئيس مجلس النواب يزور مضيف الشيخ عبدالله شويش العيساوي في الفلوجة

منذ يوم واحد

هوندا تكشف عن CR-V الجديدة من الجيل السادس

منذ يوم واحد

بعد بيانات التضخم الأمريكية..



كيف جرى تداول العملة الرقمية “البيتكوين”؟

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحديد موعد اولى جلسات دعوى تويتر ضد إيلون ماسك) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحديد موعد اولى جلسات دعوى تويتر ضد إيلون ماسك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).