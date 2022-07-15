2022/07/15 | 20:51 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مرشحة لرئاسة الحكومة البريطانية تدعو لمصارحة البريطانيين حول عواقب مساعدة أوكرانيا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/15 | 20:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

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