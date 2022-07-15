"وقود للمدافع".. الأقليات الروسية تدفع ثمن حرب بوتين

2022/07/15 | 20:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان إن أكثر المناطق فقراً في روسيا تدفع الثمن الأكبر للحرب في أوكرانيا.

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