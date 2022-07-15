2022/07/15 | 20:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، الجمعة، عن وصول رئيس الاتحاد بافل طالباني الى بغداد لغرض تحشد الاصوات النيابية بعد فشل مفاوضاته مع الديمقراطي بشأن الرئاسة.

وقال القيادي في الاتحاد فائق يزيدي لـ (بغداد اليوم ) ان "رئيسه بافل طالباني وصل إلى بغداد لغرض استكمال الحوارات مع الكتل السياسية لتحشيد الأصوات البرلمانية لولاية ثانية لتمرير مرشحنا برهم صالح ليكون رئيسا للجمهورية.".

وقال ان" الديمقراطي مصر على عدم الذهاب معنا لبغداد بمرشح واحد وبتالي فنحن متجهين إلى سيناريو 2018 المتضمن الدخول بمرشحين اثنين والبرلمان هو الفيصل بتمرير الرئيس".

وبين يزيدي ان" البرلمان لديه عطلة تشريعية وقد يعقد أولى جلساته لانتخاب رئيس الجمهورية فنحن جاهزين لجلسة الصراع مع الديمقراطي فتغلبنا بجلسة 2018 ونحن جاهزين للجلسة المقبلة الخاصة بانتخاب الرئيس".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طالباني يتوجه الى بغداد لتشكيل حشد ضد بارزاني بعد فشل مفاوضات الرئيس) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طالباني يتوجه الى بغداد لتشكيل حشد ضد بارزاني بعد فشل مفاوضات الرئيس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).