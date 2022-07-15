الاتحاد العراقي: دخول مباراة كأس العراق النهائية سيكون مجانا

2022/07/15 | 20:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادقررَ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، اليوم الجمعة، الدخولَ مجاناً للمباراةِ النهائيّة لبطولةِ كأس العراق للموسم ٢٠٢٢/٢٠٢١.

وذكر الاتحاد في بيان تلقته (بغداد اليوم): "تقرر الدخولَ مجاناً للمباراةِ النهائيّة لبطولةِ كأس العراق للموسم ٢٠٢٢/٢٠٢١ التي ستجمعُ فريقي الكهرباء والكرخ يوم غدا السبت".

وأضاف ان "المباراة ستقام في ملعب المدينة الدولي الثامنة مساء".

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