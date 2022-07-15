خشان حول خطاب الصدر: دور الحشد لا ينكره عاقل ولولا الدماء لما تحرر العراق

2022/07/15 | 20:56 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: علق النائب المستقل، باسم خشان، الجمعة 15 تموز 2022، على خطبة زعيم التيار الصدري...

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