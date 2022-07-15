2022/07/15 | 20:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرنسا تمنح الكاظمي وسام شرف فخرياً إعتزازاً بدوره بغداد – الزمان تسلّم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،وسام شرف فخريا ،قدمه له السفير الفرنسي لدى بغداد ايريك شوفالييه نيابة عن الرئيس ايمانويل ماكرون.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (هذا التكريم جاء لدى استقبال الكاظمي للسفير الفرنسي والوفد المرافق له ،الذي سلّم الوسام نيابة عن ماكرون، حيث […]

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