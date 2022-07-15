2022/07/15 | 20:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنواء: طقس مغبر والعظمى 45 بغداد – فائز جواد رجحت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل،ان يكون طقس اليوم السبت مغبراً في المناطق كافة مع ارتفاع درجات الحرارة.وقال بيان للهيئة تلقته (الزمان) امس ان (طقس اليوم السبت سيكون صحواً يتحول الى مغبر بعد الظهر في عموم البلاد، أما درجات الحرارة التي […]

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