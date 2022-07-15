2022/07/15 | 20:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيطاليا تتعادل مع أيسلندا فرنسا إلى ربع نهائي كأس أمم أوربا للسيدات { باريس- وكالات: تأهل المنتخب الفرنسي إلى دور الثمانية من بطولة كأس أمم أوروبا للسيدات، عقب فوزه 2-1 على بلجيكا، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة.ورفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، بفارق 4 نقاط عن منتخب أيسلندا صاحب […]

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