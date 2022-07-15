بوتين يمنح الحكومة الروسية حق اتخاذ تدابير اقتصادية استثنائية خلال فترات الحروب

2022/07/15 | 21:04 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للحكومة الحق في اتخاذ تدابير خاصة في المجال الاقتصادي عندما تقوم القوات المسلحة الروسية بعمليات خارج البلاد.وبناء على الصلاحيات الجديدة -وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الجمعة- سيتمكن مجلس …

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