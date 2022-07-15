العراق رداً على اتهامات تركيا: حراك جاد لحسم ملف المياه مع دول المنبع

2022/07/15 | 21:04 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أوضحت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم الجمعة، إجراءاتها لتخفيف آثار الشح المائي وتفاصيل مفاوضاتها مع الجانبين الإيراني والتركي التي وصفتها بالجادة بشأن ملف المياه، فيما أكدت وجود دعم قضائي لإزالة التجاوزات على الأنهر.وقال المتحدث …

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