2022/07/15 | 21:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قلق يساور مربّي الحيوانات من إستمرار نقص المياه وخبير لـ (الزمان): حدود العراق الطبيعية معرّضة للتجاوز بعد جفاف أهوار محاذية للجوار بغداد – قصي منذر الناصرية – باسم الركابي حذر خبير في الشأن المناخي ،من عودة الصراعات المعقدة بين العراق ودول الجوار بعد تلاشي ملامح الحدود الطبيعية نتيجة جفاف الاهوار المحاذية لهذه الدول ، فيما […]

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