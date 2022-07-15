2022/07/15 | 21:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مريم تستعد لأول عملية في رحلة أمل أوعز بها البزّاز بغداد – ندى شوكت عرضت قناة (الشرقية) الجزء الثاني من برنامج (الاميرة مريم) الذي يتابع رحلة علاج الطالبة في معهد الفنون الجميلة ببغداد مريم الركابي التي تكفل رئيس مجموعة الاعلام العراقي المستقل الاستاذ سعد البزاز، منتصف كانون الاول الماضي، بعلاجها داخل العراق او خارجه ان […]

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