سامسونغ تطرح هاتفها الجديد بسعر تنافسي

2022/07/15 | 21:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت شركة سامسونغ عن هاتفها الجديد Galaxy M13، مؤكدة إنها ستطرحه ضمن مميزات جيدة وبسعر تنافسي.وكشفت الشركة أن “الهاتف الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار، ومحمي بزجاج مضاد للصدمات والخدوش، فيما تكون شاشته PLS LCD وبمقاس 6.6 بوصات ويصل سطوعها إلى نحو400 شمعة / م ” .وأضافت، أن “الهاتف يعمل بنظام Android 12 ، مع واجهات One UI Core 4.1، ومعالج Exynos 850، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، إضافة إلى ذواكر داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC”، لافتة الى أن “الكاميرا الأساسية تحمل 3 عدسات بدقة (50+5+2) ميغابيكسل، أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 8 ميغابيكسل”.وأشارت إلى أن “الهاتف مزود بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 15 واطا “، منوهة أن “سعر الجهاز في الأسواق العالمية سيبلغ نحو 189 يورو”.

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