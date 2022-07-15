2022/07/15 | 21:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: احتشد الآلاف من أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في شوارع بغداد تلبية لدعوته إلى...

ظهرت المقالة الجيوش الرقمية تطلق صواريخ الفتنة بغزارة بعد خطبة الجمعة التي أسعدت زعماء سنّة أولاً على المسلة.

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