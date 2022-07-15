2022/07/15 | 21:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطبة الصدر على لسان ممثله الجيّاشي في صلاة الجمعة الموحّدة: لا نريد المجرّب ونطالب بمحاسبة الفاسدين وحل الفصائل المسلّحة بغداد – الزمان اعرب رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر،عن شكره للمساهمين في انجاح ما وصفها بالملحمة العبادية الوطنية المليونية التي اقيمت في شارع الفلاح بمدينة الصدر في بغداد.وقال في تغريدة على توتير تابعتها (الزمان) امس […]

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