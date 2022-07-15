الكاظمي: العراق لن يكون ضمن أي تحالف عسكري في المنطقة

2022/07/15 | 21:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، الجمعة، أن بلاده "لن تكون في أي محور أو تحالف عسكري في المنطقة"، وذلك عشية مشاركته في قمة إقليمية تعقد في جدة السبت، بحضور الرئيس الأميركي جو بايدن.

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