2022/07/15 | 21:26 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلن وزير النفط إحسان عبد الجبار، الجمعة ، عن اقتراب العراق من حسم خلاف...

ظهرت المقالة العراق يقترب من حسم خلاف نفطي مع تركيا لصالحه أولاً على المسلة.

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