عنقود عنب بسعر خيالي

2022/07/15 | 21:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير يظهر عملية بيع نادرة لعنقود عنب في اليابان بلغ ثمنه 12 ألف دولار أمريكي.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن العنقود من نوع “Ruby Roman” بيع مؤخرا في إحدى المزادات بالأسواق اليابانية، وحقق رقما قياسيا كون سعر العنقود من هذا النوع قبل 5 سنوات لم يتجاوز الخمسة آلاف دولار.

بدأت زراعة عنب Ruby Roman في اليابان بمحافظة إيشيكاوا في تسعينيات القرن الماضي، وتم تسجيل صنف جديد منه عام 2007، يمتاز هذا النوع من العنب بحباته الكروية ذات الأحجام الكبيرة التي يصل قطر كل واحدة منها إلى 3 سنتيمترات، كما يمكن أن يصل وزن الحبة الواحدة إلى 20 غ تقريبا.

وشهدت المزادات اليابانية مؤخرا عملية بيع ملفتة لكرز ” Aomori Heartbeat” أيضا، إذ بيعت علبة منه تحوي 15 حبة بسعر 600 ألف ين ياباني، أي أن سعر الحبة الواحدة بلغ 40 ألف ين (نحو 296 دولارا).

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