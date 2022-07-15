2022/07/15 | 21:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الجمعة، القوى السياسية إلى تحمل المسؤولية وحسم الحوارات.وقال الحلبوسي في بيان، إنه “مع انتهاء العطلة التشريعية للفصل الأول لمجلس النواب وعطلة عيد الأضحى المبارك وبدء الفصل التشريعي الجديد، أدعو الإخوة والأخوات رؤساء القوى السياسية والكتل النيابية إلى تحمُّل المسؤولية وحسم الحوارات؛ للمضي بانتخاب رئيس الجمهورية”.

وأضاف “ليتسنى لنا اتخاذ الإجراءات اللازمة، عملاً بأحكام الدستور والنظام الداخلي للمجلس في تحديد موعد جلسة الانتخاب، وإكمال الاستحقاقات الدستورية لتشكيل الحكومة المرتقبة”.

التالي

منذ ساعتين

الكاظمي يتوجّه إلى السعودية للمشاركة في قمة جدة

منذ 3 ساعات

الكاظمي قبيل مغادرته: مؤتمر جدة لن يناقش التطبيع والعراق لن يدخل أي تحالف

منذ 5 ساعات

الحلبوسي: العملية السياسية بحاجة إلى عقد جديد بعيدا عن أوهام وعقد (المؤامرة الكونية)

منذ 9 ساعات

السيد الصدر يغرد بعد صلاة الجمعة

منذ 9 ساعات

السيد الصدر يدعو إلى إبعاد المليشيات عن المناطق المحررة

منذ 9 ساعات

السيد الصدر يدعو إلى محاسبة الفاسدين علناً وبدون تردد

منذ 23 ساعة

رئيس مجلس النواب يزور مضيف الشيخ عبود الخميس العيساوي في الفلوجة

منذ يوم واحد

الكاظمي يتحدث عن محاولات لـ”التشويش” عن أهداف زيارته للرياض

منذ يوم واحد

بالصور..



رئيس مجلس النواب يزور مضيف الشيخ خميس عبد الكريم الفهداوي في الرمادي

منذ يوم واحد

الكاظمي يتسلّم وسام الشرف من الرئيس الفرنسي

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس مجلس النواب يدعو القوى السياسية إلى حسم الحوارات) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس مجلس النواب يدعو القوى السياسية إلى حسم الحوارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).