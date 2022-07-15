الرئيس الأميركي جو بايدن يصل السعودية المحطة الأخيرة في جولته بالمنطقة

2022/07/15 | 21:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل الرئيسُ الأميركي جو بايدن، إلى المملكةِ العربية السعودية قبيل مشاركته بقمةٍ جدة..

وكان في استقبالِ بايدن في مطار الملك عبد العزيز بجدة أميرُ منطقة مكة خالد الفيصل، قبل أن يتوجه الرئيسُ الأميركي والوفدُ المرافقُ له إلى قصر السلام بجدة للقاءِ الملك سلمان بن عبد العزيز..



هذا وأفادت وسائلُ إعلامٍ سعوديةٌ رسمية بأن بايدن عقد اجتماعا موسعا مع الملك سلمان بن عبد العزيز ووليِ العهد محمد بن سلمان..ويشارك في قمة جدة التي ستجري بحضورِ بايدن، كلٌ من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، ورئيسِ الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، والرئيسِ المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهلِ الأردني الملك عبد الله الثاني، وقادةٍ من مجلس التعاون الخليجي.

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