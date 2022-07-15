اللجنة المشرفة: الصلاة أقيمت بكل انضباط ولم يسجل خلالها أي خرق أمني

2022/07/15 | 21:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هذا، وأظهرت لقطاتٌ مصورة جموعَ المشاركين في الصلاة الموحدة والذين اكتظت بهم شوارعُ مدينة الصدر في العاصمة بغداد..

في مشهدٍ مهيب يؤكد مدى نجاحِ الإعداد والتنظيم والمتابعِة والإشراف التي بُذلت من جميع الفئات والجهات المشاركة في تأمينها..هذا وأشار مراقبون إلى أن الحشودَ الجماهيرية التي شاركت في الصلاة بعثت برسالةٍ إلى الداخلِ العراقي ومحيطِه الإقليمي والعالمِ أجمع تُؤكد عزمَ الشارع العراقي على مواصلةِ مسيرةِ الإصلاح..في غضون ذلك أكدت اللجنةُ المكلفة بالإشراف على صلاةِ الجمعة الموحدة التي دعا إليها زعيمُ التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، أن الصلاةَ أقيمت بكلِ انضباطٍ ولم يُسجَل خلالها أيُ خرقٍ أمني.

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