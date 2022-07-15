الحلبوسي: ما طرحه السيد مقتدى الصدر خارطة طريق وطنية

2022/07/15 | 21:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيسُ مجلس النواب، محمد الحلبوسي، أن ما طرحه زعيمُ التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر في رسالِته يُعد خريطةَ طريقٍ وطنية..

وقال الحلبوسي في تغريدةٍ على تويتر، إن ما طرحه السيد مقتدى الصدر في رسالتِه يُعد خريطةَ طريقٍ وطنيةً كانت أساسا لبناِء تحالفٍ قوي يتبنى هذه الطروحات وغيرَها من أساسياتِ المجتمع وضروراتِه..وأضاف ان العملية السياسية بحاجةٍ إلى عقدٍ جديد تتبنى فيه القوى الوطنية معالجةَ الأخطاء والخطايا بعيداً عن أوهامِ وعُقدِ المؤامرة الكونية التي يعيشها البعض.

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