جيوش رقمية تطلق صواريخ الفتنة بعد خطبة الجمعة والزعماء السنّة الأكثر ترحيبا

2022/07/15 | 21:56 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: احتشد الآلاف من أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في شوارع بغداد تلبية لدعوته إلى...

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