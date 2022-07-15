إيران تتوعد

2022/07/15 | 21:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبعيد وصول الرئيس الأميركي، الأربعاء، إلى إسرائيل حيث وقّع إعلانا أمنيا موجها بالدرجة الأولى ضد إيران، عرض له الجيش الإسرائيلي سلاحا جديدا في ترسانته، هو جهاز ليزر مضاد للطائرات المسيرة تعتبره الدولة العبرية أساسيا لمواجهة الجمهورية الإسلامية.

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