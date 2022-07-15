الحلبوسي يدعو رؤساء الكتل النيابية إلى تحمُّل المسؤولية وحسم الحوارات للمضي بتشكيل الحكومة

2022/07/15 | 21:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، رؤساء القوى السياسية والكتل النيابية إلى تحمُّل المسؤولية وحسم الحوارات للمضي بانتخاب رئيس الجمهورية.وقال الحلبوسي في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/، إنه […]

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