2022/07/15 | 21:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ متابعة بدأ تويتر في تحديد أولويات الميزات التي سيتم اختبارات خلال الفترة المقبلة، والتي تأتي في إطار مجموعة من الميزات الجديدة لتوسيع طريقة استخدام المنصة الاجتماعية لجميع المستخدمين، بما فيهم المكفوفين، وستقوم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تويتر يُسهل طريقة استخدامه للمكفوفين المركز الخبري الوطني.

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