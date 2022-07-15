لاهور شيخ جنكي عن ’صلاة الجمعة الموحدة’: على الجماهير الاستعداد لحسم مصير البلاد

2022/07/15 | 22:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد الرئيس المشترك السابق لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني لاهور شيخ جنكي اليوم الجمعة، بالحضور “الغفير” الذي شهدته صلاة الجمعة الموحدة، فيما دعا الجماهير إلى الاستعداد وإزالة العقبات وإصدار القرار النهائي فيما يتعلق بمصير البلاد.وقال جنكي في بيان تلقته ايرث نيوز، إن “مشاركة وحضور جمع غفير من المواطنين البُسطاء ومن الطبقات المختلفة ومن كافة المحافظات العراقية […]

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