2022/07/15 | 22:05 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير النفط يؤكد حرص العراق على استعادة حقوقه المشروعة في ثروته الوطنية وفقاً للقوانين والمعاهدات الدولية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/15 | 22:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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