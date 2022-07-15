2022/07/15 | 22:05 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في لندن.. شخصية عراقية تحصد واحدة من أهم الجوائز العالمية المرموقة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/15 | 22:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في لندن.. شخصية عراقية تحصد واحدة من أهم الجوائز العالمية المرموقة) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في لندن.. شخصية عراقية تحصد واحدة من أهم الجوائز العالمية المرموقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).