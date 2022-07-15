سفير أمريكا الأسبق إلى السعودية: نحتاج المملكة لكن لدينا نفوذ أكثر مما يعتقده الناس

2022/07/15 | 22:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال روبرت جوردان، سفير أمريكا الأسبق إلى المملكة العربية السعودية، إن الولايات المتحدة "بحاجة إلى السعوديين، وهم يعرفون ذلك"، مضيفًا “لكن لدينا أيضًا بعض النفوذ معهم، وهو ما أعتقد أن الرئيس (جو بايدن) يحتاج حقًا إلى التفكير في ممارسته"، في إشارة إلى زيارة الرئيس الأمريكي إلى السعودية.

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