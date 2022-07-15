2022/07/15 | 22:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Eg9n6rTpIP4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انتفاضة الرميثة وسوق الشيوخ | انقلابات العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. انتفاضة الرميثة وسوق الشيوخ | انقلابات العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).