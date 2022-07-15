الدفاع المدني يعلن إخماد 10 حرائق في بغداد خلال 24 ساعة

2022/07/15 | 22:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني، الجمعة، عن إخماد 10 حرائق في بغداد خلال 24 ساعة.

وقالت المديرية في بيان صحفي، ادناه “حصيلة لاهم عمليات الاخماد لمراكز الكرخ خلال ٢٤ ساعه الماضيه وكانت على النحو الاتي :-

١- مركز الشعلة وبأسناد مركز الغزالية والتاجي يخمدون حادث حريق دونم مع حقل دواجن في بستان منطقة السلاميات قرية ابو ريشة بسبب سقوط الكيبل الوطني

٢- مركز ابي غريب يخمد حادث قصب كثيف محاذي لشارع ابي غريب القديم وقريب من العجلات المارة بسبب جراء التنظيف

٣- مركز المنصور يخمد حادث حريق داخل دار سكن وينقذ قاصه عدد (٢) بداخلها ١٨٠٠٠٠٠٠ مليون دار عراقي مع مصوغات ذهبية وتم تسليها اصولياً منطقة حي دراغ بسبب تماس كهربائي داخلي.

٣-مركز الحرية يخمد حادثين في منطقة الدولعي الاول غرفه طابق ثاني بسبب تماس كهربائي داخلي والثاني مخزن ( بيتونة )على سطح دار اسبابه العبث والاهمال

٤- مركز الغزالية يخمد حادث حريق مطبخ داخل دار شارع الضغط بسبب تسرب غاز الطبخ

٥- مركز البياع يخمد حادث حريق داخل دار سكن منطقة حي المعلمين بسبب تماس كهربائي داخلي

٦- مفرزة سبع البور تخمد حادث قصب كثيف خلف مركز الشرطة جراء التنظيف

٧- مركز الداوودي يخمد حادث عجلة سايبا منطقة حي حطين بسبب الاهمال

٨- مركز البياع يخمد حادثين الاول داخل دار وانقاذ مبلغ من المال تم تسليمه اصولياً منطقة السيدية اسبابه تماس كهربائي داخلي والثاني قصب منطقة البو عيثه جراء عملية التنظيف .

واكدت ان “جميع الحوادث بدون اضرار بشرية“.

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