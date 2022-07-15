مظهر صالح: ثلاثة ملفات مهمة سيفتحها الكاظمي في قمة السعودية

2022/07/15 | 22:25 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الجمعة 07/15/2022، إن العراق سيفتح 3...

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