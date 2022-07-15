محرز يجدد عقده مع مانشستر سيتي حتى عام 2025

2022/07/15 | 22:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد المهاجم الدولي الجزائري، رياض محرز، عقده مع مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنكليزي، حتى العام 2025، بحسب ما أعلن نادي "سيتيزنس" الجمعة.

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