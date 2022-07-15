2022/07/15 | 22:32 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: استقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الجمعة 07/15/2022، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في...

ظهرت المقالة محمد بن سلمان يستقبل الكاظمي في مطار جدة أولاً على المسلة.

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