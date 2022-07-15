موجة حر تجتاح أوروبا وتؤجج حرائق الغابات

2022/07/15 | 22:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجلت السلطات في دول أوروبية اليوم

المزيد من السكان من منازلهم مع نشوب

حرائق غابات في فرنسا وإسبانيا

والبرتغال كما أصدر مسؤولون في أوروبا

تحذيرات صحية من موجة حرارة في الأيام

المقبلة.

ومنذ يوم الثلاثا

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