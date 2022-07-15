بن سلمان يستقبل الكاظمي في جدة

2022/07/15 | 22:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل ولي العهد السعودي محمد بن

سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الوزراء

العراقي مصطفى الكاظمي في جدة.

وعقد الكاظمي اجتماعاً مغلقاً مع ولي

العهد السعودي في جدة.





وتوجه الكاظمي، اليوم الجمعة، إلى

المملكة

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