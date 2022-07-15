هكذا ردت عائلة الشيخ احمد الوائلي على قيام العتبة الحسينية بانشاء مؤسسة صحية تحمل اسم عميد المنبر الحسيني

2022/07/15 | 22:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعثت عائلة عميد المنبر الحسيني الشيخ

الدكتور احمد الوائلي رحمه الله رسالة

شكر وتقدير وامتنان للمرجعية الدينية

العليا وممثلها المتولي الشرعي للعتبة

الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي

الكربلائي لانشاء مؤ

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