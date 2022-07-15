رئيس الأركان الإسرائيلي

2022/07/15 | 22:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، بأن رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي سيجري زيارة رسمية لدولة عربية طبعت مؤخرا علاقاتها مع تل أبيب.

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