2022/07/15 | 23:00 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: lN1tlGCa-oE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاب .. عاموده الفقري يخرج الى الامام .. اخطر عملية جراحية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاب .. عاموده الفقري يخرج الى الامام .. اخطر عملية جراحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).