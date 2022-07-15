2022/07/15 | 23:00 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: iwLHgFAzaX0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الملحن همام حسن يتحدث عن والدته ..وإيناس طالب متأثرة بكلامه : ما اقدر اكمل!) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الملحن همام حسن يتحدث عن والدته ..وإيناس طالب متأثرة بكلامه : ما اقدر اكمل!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).