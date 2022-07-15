حزب بارزاني يصف صلاة الصدر بالرسالة السياسية ويدعو لانهاء المغامرة

2022/07/15 | 23:05 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني دلشاد شعبان، اليوم الجمعة، أن الصلاة الموحدة التي أقيمت اليوم حملت رسالة وطنية مفادها بان الوضع السياسي لن يتحمل المزيد من التأخير.

وقال شعبان في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "الرسالة كانت بأنه الوضع الحالي لايحتمل المزيد من المغامرات السياسية بالوضع الحالي للبلاد".

وأضاف أن "ثقل الصدر الشعبي تبين من خلال المشاركة المليونية في صلاة الجمعة، لذلك يجب عدم استثناء التيار من صناعة القرار العراقي".

وبين أنه "أثبت ان محاولة تشكيل حكومة دون رأيه صعب جدا ولايخدم الوضع".

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