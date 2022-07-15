الكاظمي: العراق لن يكون في أي حلف عسكري وموقفنا من القضية الفلسطينية ثابت

2022/07/15 | 23:14 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن مؤتمر جدّة الذي سيعقد في السعودية بحضوره "لن يشهد مناقشة ملف التطبيع مع إسرائيل"، وعدّ الحديث عن ذلك "محاولة للتشويش على استعادة العراق لدوره في المنطقة".

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