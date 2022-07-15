بن سلمان يستقبل الكاظمي في جدة ويعقدان “اجتماعاً مغلقاً”

2022/07/15 | 23:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في مطار جدة.وعقد الكاظمي اجتماعاً مغلقاً مع ولي العهد السعودي في جدة.وتوجه الكاظمي، اليوم الجمعة، إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في قمة جدة.

وقال الكاظمي قبل توجهه الى جدة، أن مؤتمر جدة لن يناقش التطبيع مع إسرائيل، فيما أشار إلى أن العراق لن يدخل أي محور أو تحالف عسكري.

وكان العراق قد تلقّى دعوة رسمية من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للمشاركة في القمة التي ستبحث في قضايا التحديات والأزمات التي تواجه دول المنطقة والعالم، بمشاركة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فضلاً عن قادة مصر، والأردن، والولايات المتحدة الأمريكية.

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